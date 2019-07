di Diego Scarpitti

Tris azzurro. Qualificazione aritmetica ai quarti di finale con un turno d’anticipo e punteggio pieno. Continua ad entusiasmare il Setterosa universitario di Martina Miceli. Dopo Stati Uniti e Cina, capitola anche l'Australia 9-7 (2-1, 2-2, 3-0, 2-4). Nel fortino azzurro di Casoria, dove si registra il sold out, prosegue indisturbato il cammino clorato delle pallanuotiste alle Universiadi 2019. Sempre in vantaggio e prestazione convincente contro le gialloverdi, Carolina Ioannou (doppietta) e compagne non tradiscono le attese. Poker firmato da Ranalli (tripletta personale nel terzo quarto) e prova esaltante di Loredana Sparano. Guadagna due rigori e va a bersaglio in altrettante occasioni Cocchiere. In gol anche Sara Centanni. Domani la sfida con la Russia per la testa del girone.



«Sono molto contenta della vittoria e dei due gol. Stiamo crescendo e costruendo la nostra identità. Vogliamo andarci a prendere la leadership del raggruppamento. Battaglieremo con le russe, sperando di far divertire ancora una volta il pubblico di Casoria, oggi veramente numeroso. C'è molto sostegno, si sente il calore di Napoli ed è emozionante», dichiara entusiasta il difensore napoletano Ioannou, studentessa in scienze e lingue per la comunicazione a Catania.

