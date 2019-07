Universiadi, Italia tuffi di bronzo con Cosoli e Porco nel sincro 3m

di Diego Scarpitti

Silenzio e boato, attesa e gioia. Medaglia di bronzo nel sincro 3 metri per il romano Andrea Cosoli e il cosentino Francesco Porco alle Universiadi 2019. Con il punteggio di 362.64 i due azzurri chiudono sul podio, dietro i cinesi Zijie Hu e Pingan Li (403.71) e i russi Ilia Molchanov e Nikita Nikolaev (373.62).



«Studio Fisica alla Sapienza. Non facile conciliare sport e universita' ma si fa tutto con piacere. Prima volta alle Universiadi e prima volta a Napoli: kermesse al pari delle Olimpiadi e citta' fantastica. C'e' soltanto un po' di rammarico per il quinto tuffo», ammette Cosoli, classe '99, tesserato per l'asd Carlo Dibisi.



«Ringrazio il Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro. Emozionante alloggiare sulle navi: un vero villaggio galleggiante unico nel suo genere. Piacevole esperienza, perche' circondati da sportivi provenienti da tutto il mondo. Napoli esercita sempre il suo fascino», conclude soddisfatto il 20enne Porco, studente in Giurisprudenza alla Pegaso.









