di Diego Scarpitti

«Sono contento: più giochiamo, più cominciamo ad avere automatismi. Ho schierato il maggior numero possibile di pallavolisti universitari in campo: è stata questa la chiave di volta. Complimenti all’Argentina. Partita davvero difficile. Questo gruppo si sta conoscendo maggiormente, allenandosi insieme e giocando. Possiamo soltanto migliorare». Spiega così la seconda vittoria dell’Italvolley maschile nel gruppo D il coach Gianluca Graziosi. Come un diesel, gli azzurri carburano lentamente ed escono alla distanza. Sfida infinita quanto emozionante con gli argentini: 3-2 il punteggio finale. Due volte sotto (23-25, 20-25), gli azzurri non si arrendono, si compattano e si aggiudicano gli ultimi tre set (25-15, 25-23, 15-12), facendo esplodere letteralmente il PalaSele. Prossima sfida domani (ore 20) a Eboli con il Giappone. «Gli asiatici difendono molto e giocano rapidi: sarà un’altra battaglia», avverte il tecnico italiano. Poi martedì 9 luglio (sempre alle 20) match con il Messico.

