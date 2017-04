Fantastica Federica Sacco, vince il secondo titolo internazionale in Tunisia

di Marco Lobasso

Pasqua di tennis e di vittorie per lo sport napoletano. Federica Sacco conquista anche il torneo internazionale di Sousse, ITF Junior in Tunisia (grade 5), e bissa la vittoria al torneo di Monastir, sempre in Tunisia, della scorsa settimana. Due settimane da record per la tennista napoletana che il 20 aprile compirà 15 anni, all’esordio nel circuito under 18 internazionale, lei che potrebbe ancora giocare i tornei under 16 di Tennis Europe. Invece, dopo due settimane di gare, il bilancio è entusiasmante: 13 vittorie consecutive (8 a Monastir, comprese le qualificazioni) e 5 a Sousse, con due titoli ITF Junior conquistati e con un notevolissimo bottino di 62,50 punti del ranking giovanile mondiale ottenuti, che da domani la collocheranno tra le prime 20 under 18 d’Italia (dopo solo 2 tornei giocati) e nelle top 50 giocatrici nate nel 2002 al mondo.



Nella finale per il titolo Federica, tesserata per il TC Fireball di Napoli e allenata dal maestro Lino Sorrentino che l’ha seguita nel viaggio vincente in Tunisia, ha battuto la testa di serie numero 1 e beniamina di casa, la tunisina Mouna Bouzgarrou, n.301 del ranking ITF, 6-2 6-4, e con tre anni di età in più della Sacco. In tutto il torneo la napoletana non ha perso nemmeno un set, con un bilancio eccezionale di 10-0. Era dai tempi di Rita Grande a inizio anni ’90 che una tennista napoletana non era protagonista nel circuito mondiale ITF giovanile.

