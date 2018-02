Roger Federer è il re più vecchio di sempre. Vincendo in rimonta il quarto di finale (4-6, 6-1, 6-1 all'olandese Haase) di Rotterdam lo svizzero torna - da lunedì e scalzando Nadal - numero uno del mondo dopo che nel novembre 2012 il serbo Djokovic mise fine al suo terzo regno. Non solo. Con questa ultima vittoria, Federer a 36 anni, 6 mesi e 8 giorni è il più vecchio giocatore a raggiungere il trono dell'Atp, sbriciolando il record dello statunitense André Agassi, che nel 2003 divenne primo a 33 anni suonati. Un record quasi irraggiungibile che rende Federer, 20 tornei del Grande Slam in bacheca e qualche lacrima di commozione appena raggiunto l'incredibile traguardo, un giocatore leggendario.

