Nba, Belinelli non brilla: primo ko per Atlanta a Charlotte

Marco Belinelli non brilla e Atlanta finisce al tappeto contro Charlotte, ex squadra dell'azzurro in Nba. Gli Hornets si impongono in casa per 109-91 con 26 punti di Kemba Walker e una doppia doppia di Dwight Howard (20 punti e 15 rimbalzi). Agli Hawks non bastano i 25 punti di Dennis Schroder nella serata opaca di Belinelli, che non va oltre 5 punti, 4 rimbalzi e 2 assist in 22 minuti sul parquet.

