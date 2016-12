Afragola, il sindaco Tuccillo dice la sua sul Moccia

Sabato 24 dicembre ad Afragola si è disputato il primo Torneo in memoria di Ciro Mautone scomparso recentemente con trascorsi con Sambenedettese, Reggiana, Centese. L’evento è stato organizzato dalla scuola calcio San Giuseppe dove lo stesso Mautone era un socio: il presidente Francesco Fusco ha organizzato una mattinata perfetta coinvolgendo bambini, istruttori e genitori in un grande applauso finale in ricordo di Mautone. Presente l’Afragolese nelle persone dei dirigenti Brilla, Pannone e calciatori Carotenuto e Borrelli. Durante la fase di premiazioni del torneo, la parola passa al primo cittadino di Afragola Domenico Tuccillo che tende a chiarire punti fondamentali sulla questione del Moccia: “Ricordo doveroso di una personalità come Ciro Mautone. Avremo tre strutture sportive attivate nel 2017. Opportuno fare delle doverose precisazioni per il Moccia. L’impegno è nei fatti. A gennaio sarà attivata la struttura. Quando sono arrivato ad Afragola, non c’era la struttura sportiva. Il Moccia è un complesso importante, non siamo in grado di reggerlo da solo. Abbiamo sciolto il contratto con chi aveva la gestione. A luglio ho approvato la delibera con un prelievo di 25 mila euro per fare la nuova semina fatta a fine settembre. Giocare a dicembre voleva dire mettere a rischio il risultato della semina. Mi è sembrato doveroso ritardare l’apertura nel momento in cui la semina sarà a posto. La valutazione spetta ovviamente al tecnico. Giusto che la struttura venga riattivata a gennaio. Mi auguro che ci siano persone interessate a prendere la gestione del campo. Quando non si gioca sul proprio terreno, l’amarezza è di tutti. I lavori sono stati fatti, la tribuna assicurata, altri interventi programmati e finanziati. Il bando per l’affidamento fatto a luglio, ora l’abbiamo rifatto per permettere a chi voglia prendere in affidamento il campo lo faccia. “