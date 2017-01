È in ritiro con la sua nazionale, il Senegal, per prendere parte alla Coppa d'Africa, e direttamente dal ritiro Kalidou Koulibaly parla ai media internazionale della sua esperienza con il Napoli e della scelta del Senegal, visto che anche la Francia era interessata alla sua convocazione:



«Si, è vero; soprattutto quando sono arrivato al Napoli ho pensato che ci fosse una possibilità per essere convocato dalla Francia e ho aspettato una loro chiamata, ma così non è stato. Ho scelto il Senegal e non me ne pento assolutamente. Questa nazionale ha tanti ottimi giocatori, alcuni molto giovani ma che già partecipano a campionati importanti come quello inglese o francese; il nostro obiettivo è chiaro, provare a superare la prima fase. Poi si vedrà».



Dopo gli inizi in Belgio, la chiamata del Napoli di Rafa Benitez fu un fulmine a ciel sereno per Koulibaly, che ai giornalisti racconta: «Quando mi arrivò la telefonata pensai ad uno scherzo dei miei amici. Invece era tutto vero».



Oggi la sua valutazione è altissima e tanti club europei proveranno a strapparlo al club azzurro nelle prossime sessioni di mercato. Ma Kalidou non ci pensa: «Siamo concentrati sull'obiettivo con il Senegal».