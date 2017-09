Maggio, l'uomo in più sulla fascia: «Ora spero possa giocare di più»

di Gennaro Arpaia

È stata una sorpresa vederlo preferito ad Hysaj e in campo dal primo minuto contro la Lazio, ma alla fine Maurizio Sarri ha avuto ragione nello scegliere Christian Maggio. L'esterno vicentino è stato tra i migliori in campo alla fine del match. «È un professionista eccellente, sa allenarsi bene e farsi trovare sempre pronto anche se non gioca sempre con continuità» dice di lui l'agente Massimo Braschi, intervenuto a Radio Crc.



«Ormai lo conoscete meglio di me, gioca da molti anni ad ottimi livelli, è un giocatore di sicuro affidamento e su di lui dubbi non ce ne dovrebbero essere», continua Braschi, che spera di poterlo vedere ancora in campo: «Spero vivamente di vederlo giocare con più frequenza, ma tutto dipende da Sarri. Il Napoli è maturato incredibilmente, mai come quest'anno è una delle principali pretendenti allo scudetto. Non sarà facile perchè ci sono altre squadre importanti, ma per Christian sarebbe qualcosa di indimenticabile».

