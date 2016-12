È già a Roma da qualche ora, Leonardo Pavoletti, in attesa che la sua maglia da rossoblù diventi azzurra, con la firma su un contratto che però non è ancora pronto. Insieme con alcuni membri del suo staff, infatti, il ragazzo sta definendo ogni minima parte dell'accordo che lo legherà al Napoli, inclusi i famosi diritti d'immagine che, nel caso dei partenopei, sembrano essere sempre protagonisti.



Le visite mediche di rito a Villa Stuart erano in programma per le 11 di questa mattina, ma il ritardo a causa di un ultimo sguardo al contratto ha cominciato ad accumularsi e tutti i protagonisti dell'affare dovrebbero ritrovarsi nella clinica romana nella prima parte del pomeriggio; ci sarà anche il dottor De Nicola dello staff sanitario azzurro, presente per valutare la situazione fisica dell'attaccante e per poi firmare il contratto.



Pavoletti, infatti, si è già fermato due volte in questo avvio di stagione: prima a settembre, poi a fine novembre; un infortunio, l'ultimo, che gli ha fatto saltare l'ultimo mese di campionato.