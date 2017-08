Sorpresa Mario Rui, convocato dal Portogallo. Dieci azzurri in nazionale

di Gennaro Arpaia

Buone notizie in casa Napoli per Mario Rui: l'esterno portoghese, arrivato lo scorso luglio dalla Roma, è stato convocato dal Portogallo per la prima volta in vista delle prossime sfide di qualificazione al Mondiale 2018. L'ex Empoli, che aveva fatto la trafila delle selezioni under ma non era mai stato chiamato in nazionale maggiore, sarà quindi accanto a Cristiano Ronaldo nelle gare contro le Isole Faroe (31 agosto a Porto) e Ungheria (3 settembre a Budapest).



Con il portoghese salgono a dieci i convocati della squadra azzurra: ieri erano arrivate le convocazioni di Milik e Zielinski con la Polonia, mentre a ferragosto era stata la volta di Nikola Maksimovic con la Serbia. Insieme a loro anche Hamsik, Mertens, Rog e Chiriches, impegnati in giro per l'Europa. Convocazioni anche per Ghoulam con l'Algeria (sfiderà lo Zambia) e per Kalidou Koulibaly (doppia gara contro il Burkina Faso).

