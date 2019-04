Il campione olimpico e tre volte iridato dei 1500 Asbel Kiprop è stato squalificato per 4 anni per doping. Il 29enne atleta keniano era stato trovato positivo all'Epo nel novembre 2017: si è sempre proclamato innocente, sostenendo che i campioni prelevati sono stati manipolati, ma la commissione disciplinare dalla IAAf non ha creduto alla sua versione.



In attesa del ricorso al Tas, Kiprop dovrà stare fermo fino a febbraio 2022. Oro ai Giochi di Pechino 2008 sui 1500 dopo la squalifica per doping di Rachid Ramzi, il keniano ha conquistato tre titoli mondiali sulla stessa distanza nel 2011, nel 2013 e nel 2015.

