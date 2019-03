di Diego Scarpitti

«Oggi c’è un solo risultato: al fischio finale senza fiato». Al via la Final Eight di Coppa Italia in Emilia Romagna nella giornata internazionale della felicità, che precede l’inizio della primavera. Sarà super derby al Palazzetto dello Sport di Loiano tra Lollo Caffè Napoli e Feldi Eboli, che si affronteranno ai quarti, a partire dalle ore 18. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia e in streaming su PMGSport Futsal. Reduci dalla sconfitta con il Rieti gli azzurri capitanati da Massimo De Luca, ebolitani galvanizzati dalla vittoria maturata contro la capolista Acqua e Sapone Unigross. Divisi da due lunghezze in classifica, Lollo Caffè terzo a 34 punti, al quinto posto le volpi. Terminò 4-3 in favore dei partenopei il combattuto ed equilibrato incontro del 14 dicembre 2018, nel girone d’andata. Attraversa un ottimo momento di forma la Feldi, merito dell’arrivo in panchina di Francesco Cipolla (ex allenatore del Napoli) al posto di Piero Basile: rimediata una sola sconfitta con il Pesaro a 30 secondi dallo scadere. Annovera tanti ex la compagine di Cipolla: i quattro brasiliani Pedotti, Jader Fornari, Wesley Porfirio Machado «Bocao», Andrè Ferreira, Marco Pasculli e il napoletano Nunzio Frosolone. In palio non c’è solo il pass per le semifinali, ma una rivincita non da poco. Si preannuncia un match dall’esito impronosticabile. Il tecnico degli azzurri David Marìn è abituato alle finali e con i suoi ragazzi vuole arrivare più avanti possibile. In caso di parità seguiranno direttamente i calci di rigore.





