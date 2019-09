Coppa di Lega, Tottenham sconfitto dal Colchester, club di quarta serie

Il Tottenham cade per mano di un club di quarta serie. È successo in Inghilterra dove si sono giocate le partite degli ottavi di finale della coppa di lega.- Gli Spurs hanno pareggiato 0-0 contro il Colchester, squadra che milita nell'equivalente della serie D italiana. Ai rigori ha prevalso la formazione di rango inferiore (dell'eroe di Champions Lucas Moura l'errore decisivo), e per festeggiare la clamorosa qualificazione i tifosi del Colchester hanno invaso il campo e ci sono rimasti a lungo. Nessuna sorpresa, invece, per Manchester City e Arsenal, che hanno battuto rispettivamente il Preston North End (3-0) e il Nottingham Forest (5-0). Nel match dei Gunners ha brillato la stella del 18enne brasiliano Gabriel Martinelli, ex Ituano, che all'esordio da titolare in prima squadra ha segnato una doppietta.

