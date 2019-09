L'allenamento del mattino a Melwood, l'ultimo prima del volo verso Napoli. Jurgen Klopp ha diramato in queste ore la lista di convocati del Liverpool che è pronto a mettersi in viaggio nel pomeriggio prima della conferenza stampa di presentazione dell'allenatore tedesco direttamente dal San Paolo. Confermate le assenze pesanti di Alisson tra i pali, Keita a centrocampo e Origi in avanti.



Questi i convocati: Fabinho, Van Dijk, Wijnaldum, Lovren, Milner, Firmino, Mane, Salah, Gomez, Adrian, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Lonergan, Shaqiri, Brewster, Robertson, Matip, Kelleher, Alexander-Arnold.

© RIPRODUZIONE RISERVATA