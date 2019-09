United, rinnovo record per De Gea: 110 milioni nei prossimi 4 anni

David De Gea continuerà a difendere la porta del Manchester United per altri quattro anni. Il rinnovo del n.1 del Red Devils è stato ufficializzato oggi dal club con una nota pubblicata sul sito. Il portiere spagnolo, in scadenza di contratto nel prossimo giugno, resterà allo United fino al 2023, con l'opzione di un altro anno. «E' un privilegio poter trascorrere otto anni della mia carriera in questo grande club e avere l'opportunità di continuare qui è un vero onore - le parole di De Gea - Da quando sono arrivato, non avrei mai immaginato di giocare più di 350 partite con questo club».

Top secret le cifre del nuovo contratto di De gea, anche se secondo i media britannici, lo spagnolo arriverà a guadagnare 97,5 milioni di sterline, pari a 110 milioni di euro.

