Maradona, spunta il decimo figlio: «Pronto a chiedere il test del Dna»

Arriva dall’Italia l’ultimo accorato appello di Santiago Lara, il 17enne che sembrerebbe essere l’ennesimo figlio di Diego Armando Maradona e che da qualche settimana ormai chiede il riconoscimento da parte dell’ex Pibe de Oro. Lara si è presentato ieri sera al pubblico italiano direttamente da Canale 5, durante il programma “Live - Non è la D’Urso” con tanto di avvocato al seguito.



«Faremo il test del Dna, lo confermo» ha detto il legale dell’argentino in diretta. «Abbiamo avviato tutte le pratiche in Argentina e speriamo che questa vicenda si concluda nel migliore dei modi». In sospeso per Diego ci sarebbero anche altri tre riconoscimenti di presunti figli nati a Cuba da due diverse madri che si aggiungerebbero ai cinque eredi oggi già presenti a casa dell’ex campione del Napoli.

