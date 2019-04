Live Milan-Lazio 0-0 Gattuso e Inzaghi si giocano la finale

C'è grande attesa per la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Lazio, che andrà in scena a San Siro alle 20.45. I rossoneri, che puntano al secondo approdo consecutivo all'atto finale della competizione, si giocheranno davanti al proprio pubblico una fetta importante di stagione, con Rino Gattuso alla ricerca del primo trofeo alla guida del Milan. La squadra di Inzaghi, dopo il dominio della gara d'andata, proverà a fare la partita anche a San Siro.



LE FORMAZIONI:

MILAN (3-4-3): Reina; Musacchio, Caldara, Romagnoli; Calabria, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Piatek, Castillejo. All: Gattuso



LAZIO (3-5-2): Strakosha, Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All: Simone Inzaghi

