L'avventura al Barcellona di Malcom è già ai titoli di coda. Il laterale brasiliano, “strappato” dai blaugrana alla Roma con un vero e proprio blitz di mercato per poco più di 40 milioni la scorsa estate, è destinato infatti a lasciare la Catalogna dopo una stagione certo non esaltante. Stando a quanto riporta oggi il Daily Mail, sul 21enne attaccante brasiliano, chiuso in squadra da Messi, Suarez, Coutinho e Dembelè, ci sarebbero un paio di club britannici, Tottenham e Arsenal. Malcom ha un contratto fino al 2023 col club blaugrana che però non intende fare una pesante minusvalenza: per lui quest'anno appena 19 partite giocate, di cui appena 8 da titolare.



