La panchina del Milan nei sogni di Andriy Shevchenko. L'ex rossonero, ora alla guida della nazionale ucraina, conferma il suo amore per la squadra in cui ha giocato: «Sicuramente un giorno mi piacerebbe allenare il Milan: sono legatissimo alla società e ai tifosi. Adesso quasi tutti i miei ex compagni fanno gli allenatori, molti hanno allenato il Milan: magari tocca anche a me una volta. Rino stai facendo un grande lavoro continua cosi» racconta in un'intervista a Dazn, dando una doppia risposta, questa la versione "tra amici". «Io ce l'ho un lavoro, sulla panchina dell'Ucraina, anche se il Milan fa parte della mia vita, ma in questo momento sono occupato» il pensiero invece "ufficiale".

Quanto a Gattuso, Sheva sottolinea che «ha sempre avuto qualità umane: è un grande motivatore. Ha sempre avuto qualità personali importanti per essere allenatore. Non mi aspettavo che Rino diventasse un tecnico completo. Soprattutto vedendo lui all'inizio: molto emotivo, litigava con tutti, arbitri e giocatori. Adesso lui è trasformato e regge bene il lavoro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA