Inter, Spalletti accetta la sconfitta: «Ci giocheremo tutto con l'Empoli»

Quella del San Paolo poteva essere una gara decisiva, ma un super Napoli ha messo il bastone tra le ruote della Champions alla sua Inter. «Abbiamo iniziato bene, ma abbiamo commesso errori tecnici di costruzione che hanno portato al loro gol. Poi abbiamo palleggiato peggio, non trovavamo mai l’uomo sulla trequarti o dentro lo spazio, loro sono venuti a pressarci alti». Luciano Spalletti tira le orecchie alla sua squadra ma sa che ancora tutto è possibile. «Non saremo condizionati nella prossima partita, ci sta di perdere a Napoli, anche se non in questo modo. Dovremo essere pronti a giocarci tutto come una finale contro l’Empoli».



«Abbiamo fatto delle buone partite nelle ultime settimane, le prestazioni ci sono state ma abbiamo pareggiato troppo. Nella ripresa ho tentato il tutto per tutto con due attaccanti, ma il Napoli ci ha fatto correre di più e ha avuto più spazi», ha continuato a Sky Sport. «Sarà facile pensare alla prossima partita, ci sono già stato in situazioni come questa e dobbiamo mantenere la giusta lucidità. Abbiamo fatto una brutta partita stasera ma il destino è ancora nelle nostre mani. La squadra è dispiaciuta, se avessimo vinto sarebbe stato tutto diverso, ma si giocherà tutto all’ultima partita. Sappiamo che sarà fondamentale, dovremo avere lo spessore giusto per l’Europa e reggere il peso di momenti come questo se vogliamo giocare con questa maglia».

