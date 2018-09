Un ritorno gradito in casa Battipagliese. Stiamo parlando di Gerardo Di Biase, classe '87, che torna in quel di Battipaglia dopo due anni, pronto a dare una mano alla causa bianconera. Ecco le sue prime parole: "Sono molto contento di essere di nuovo qui, non potevo dire di no al direttore Guariglia e a questa piazza. La società ha già detto che lotterà per conquistare la salvezza, io invece credo che si possa arrivare a qualcosina di più. Mi impegnerò al massimo, voglios egnare tanti gol".

