Dilettanti, Pastore va a giudizio: l’ex presidente risponde di truffa

di Leandro Del Gaudio

Sarà la seconda sezione penale del Tribunale di Napoli (a partire dal 12 dicembre) a definire il primo grado di giudizio del processo a carico di Vincenzo Pastore, fino a poco tempo fa presidente del Comitato regionale della Figc. Lo ha stabilito ieri il gup del Tribunale di Napoli, che ha rinviato a giudizio Pastore, accogliendo le conclusioni del pm Giancarlo Novelli, al termine degli accertamenti condotti dalla Guardia di finanza di Napoli. Truffa e false comunicazioni sociali sono accuse della Procura di Napoli, in relazione alla gestione di una società che ha amministrato per anni gli immobili napoletani di proprietà della Lega nazionale dilettanti-Figc. Qual è il punto? Su cosa verte l’inchiesta a carico di Pastore? In sintesi, l’accusa a carico di Pastore è di aver intascato 225mila euro lordi come stipendio per un incarico da direttore generale della società immobiliare, un incarico ritenuto sospetto, in quanto finalizzato solo ad assicurare una retribuzione allo stesso Pastore.

