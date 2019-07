Giovanni Liguori torna a Casoria: è lui il nuovo Ds

Ritorno in casa viola: Giovanni Liguori vestirà i panni di Direttore Sportivo per la prossima stagione.

Un'annata vissuta come osservatore, quindi D.S. nel primo anno di Eccellenza, ruolo che ricoprira' anche nel campionato che sta per partire.

"Voglio ringraziare il CDA per la fiducia accordatami, per la mia carriera Casoria ha rappresentato una tappa importante e sono convinto lo sarà ancora. Da diversi giorni stiamo lavorando di comune accordo per formare una squadra che possa confermarsi tra le migliori nel massimo campionato regionale, non sarà semplice, ma abbiamo le giuste motivazioni e tanto entusiasmo, lo stesso che mister De Michele ha subito mostrato non appena approdato nella nostra famiglia".

