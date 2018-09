Ci avviciniamo alla 3ª giornata del campionato di Promozione. Nel girone B il Rione Terra è chiamato domani alle 15,30 nella trasferta di Massa Lubrense contro il Vico Equense. Un impegno non facile, come sottolinea il tecnico dei puteolani Parisio: "Non è un calendario facile, ci aspettano quasi tutte le big del girone. Domani affrontiamo il Vico, una delle più attrezzate assieme al Sant'Antonio Abate, io punto alla vittoria. Ci attende un tour de force tra coppa e campionato, farò turnover".

