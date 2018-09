Savoia, arriva l’argentino Ortiz

Nuovo acquisto in casa Savoia: gli oplontini hanno annunciato l’ingaggio dell’attaccante argentino Carlos Federico Ortiz, nato a Buenos Aires il 7 agosto 1989. Ortiz, come si legge nella nota diffusa dal club oplontino, “nella sua carriera ha giocato in serie A e B argentina, nella serie A uruguaiana ed in quella paraguaiana, vestendo tra le altre le maglie di Huracan, Independiente, Central Espanol, Deportivo Armenio. Proveniente dal club argentino Brown de Adrogué (serie B), ha collezionato in metà stagione 15 presenze, con all’attivo 8 gol”. Queste le parole di presentazione del vicepresidente Renato Mazzamauro: «Federico è il giocatore che cercavamo da un po’; le sue caratteristiche lo rendono un vero bomber d’area di rigore, bravo di testa e possente fisicamente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA