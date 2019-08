Savoia, Giunta si presenta: «Qui anche grazie a Parlato»

Durante la presentazione della squadra, il nuovo acquisto del Savoia Francesco Giunta ha abbracciato per la prima volta i suoi nuovi tifosi.



Le sue parole: «La mia scelta è dipesa in gran parte da Mister Parlato. Venivo da un periodo difficile, sono qui per rimettermi in gioco: credo che venire a giocare a Torre Annunziata ed essere allenato da lui sia la scelta fondamentale per la mia carriera. Se fai bene in una piazza del genere, diventi un calciatore per davvero. Mi auguro di ripetere quanto fatto a Rieti, anche se non mi piace dirlo perché sono molto scaramantico. Che calciatore sono? Sono un giocatore offensivo, mi piace dribblare e servire assist ai compagni, visto che gioco dietro le punte. Mi piace aiutare gli altri a fare gol, se poi arrivano anche per me, ben venga».

© RIPRODUZIONE RISERVATA