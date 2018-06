Verso la D: Afragolese all'inglese sul Bitonto nella finale d'andata

di Raffaella Ascione

In un Moccia traboccante d’entusiasmo – circa 1.200 gli spettatori a gremire le gradinate – l’Afragolese si impone all’inglese sull’Omnia Bitonto nel primo round della finale per la Serie D. Pur se priva di qualche pedina di peso – ai box per squalifica Tarascio ed Incoronato – la formazione di mister Coppola riesce dunque a maturare un certo vantaggio in vista del delicato ed intenso match di ritorno.



Al Moccia sblocca – corre il 18’ – Tommaso Manzo, che su punizione pennella una micidiale traiettoria su cui nulla può l’estremo difensore pugliese. I padroni di casa ci riprovano dopo appena un minuto con Del Sorbo, la cui conclusione lambisce il palo. Al 36’ i pugliesi si rendono pericolosi con Zotti, ma Scarano è abile a metterci una pezza. Ancora Afragolese allo scadere della prima frazione di gioco, con Carfora che ci prova di testa dopo una veloce ripartenza ottimamente condotta con Del Sorbo: sfera di un nulla sul fondo.



Nella ripresa, 10 minuti e Del Sorbo firma il raddoppio dagli undici metri, realizzando il penalty accordato per l’atterramento in area di Pesce da parte di Barone, che nell’occasione rimedia il rosso diretto per fallo da ultimo uomo.



L’Omnia prova con generosità a riversarsi in avanti alla ricerca di una rete che nell’economia della doppia sfida avrebbe potuto avere il suo peso, ma Loseto al quarto d’ora fallisce da pochi passi sparando alto. Altra clamorosa occasione fallita dagli ospiti al 20’, sempre con Loseto, che calcia incredibilmente sul fondo con lo specchio della porta completamente spalancato.



Parità numerica ristabilita ad un quarto d’ora dal triplice fischio, in virtù del rosso rimediato da Vitiello per un fallo a centrocampo a palla lontana. Al 92’ la terza palla gol fallita da Loseto, sul cui colpo di testa è efficace Scarano.



Piovono applausi al Moccia per i ragazzi di Coppola. Appuntamento fra sette giorni al Città degli Ulivi di Bitonto per il secondo, decisivo atto.

