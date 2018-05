Reclamo respinto, il Gragnano pagherà 16mila euro all'ex Rinaldi

di Raffaella Ascione

A Gragnano rientra ufficialmente il caso Varsi, resta invece spinosa la vicenda Rinaldi.



Il Tribunale federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche (con il comunicato ufficiale n.27), ha dichiarato cessata la materia del contendere in merito alla controversia sorta tra il Gragnano e l’ex Alfredo Varsi, «preso dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti». La Commissione Accordi Economici aveva condannato il club pastaio al pagamento della somma di 3.100 euro in favore dell’ex calciatore.



Il Collegio ha invece rigettato il reclamo proposto dalla società gialloblù - confermando «per l’effetto l’impugnata decisione» - avverso la condanna inflitta dalla Commissione Accordi Economici in ordine alla controversia con l’ex tesserato Giuseppe Rinaldi. Il Gragnano dovrà dunque corrispondere a Rinaldi la somma di 16mila euro, oltre alle spese di procedimento, liquidate in 500 euro.

