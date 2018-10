Forfait Insgne, a Udine torna Milik: tandem con Mertens in attacco

di Roberto Ventre

Insigne indisponibile per un leggero affaticamento muscolare. Contro l’Udinese mancherà anche Ounas. Si riduce la scelta degli attaccanti per Ancelotti. La prima soluzione prevede l’impiego in contemporanea di Milik e Mertens: il polacco e il belga giocherebbero così per la prima volta insieme dal primo minuto. Un’idea è quella di Verdi tra le linee, nella posizione di Insigne, e uno tra il polacco e il belga più avanzato come riferimento offensivo.

Ancelotti non potrà contare su Insigne, bomber azzurro di quest’inizio stagione: sei gol in campionato, più quello in Champions League contro il Liverpool per l’attaccante di Frattamaggiore. Esclusi dagli esami diagnostici problemi muscolari più importanti, il tecnico spera di recuperarlo per il match di Champions di mercoledì a Parigi contro il Psg.



Lorenzo in questa stagione in panchina solo contro il Sassuolo, poi comunque decisivo al momento del suo ingresso in campo al posto di Ounas quando segnò il secondo gol degli azzurri. Per il resto sempre titolare in campionato e Champions League, una presenza fondamentale e decisiva. «Lui soffrirà a non giocare, è uno attaccato alla maglia, vorrebbe farsi in mille per i tifosi. È il futuro capitano? Il Napoli ne ha tanti, Hamsik è quello istituzionale», ha detto il presidente De Laurentiis a Radio Marte. Insigne è l’uomo in più per Ancelotti: l’anno scorso con Sarri saltò la sfida di campionato con la Fiorentina e quella di Champions League contro il Feyenoord per un risentimento agli adduttori e rientrò a Torino giocando gli ultimi venti minuti.



