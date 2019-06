Albiol, il Villarreal paga la clausola: «Si chiude a ore, torna in Spagna»

Il Villarreal ha deciso: Raul Albiol sarà la grande scommessa della prossima stagione, lo spagnolo sarà il primo rinforzo del nuovo anno. A riportarlo è il quotidiano spagnolo As, assicurando anche che la squadra della Liga è pronta a pagare in queste ore la clausola che liberera l'ex Real Madrid dal Napoli e lo riporterà a casa, dopo aver trovato l'accordo nei giorni scorsi.



Già lo scorso anno il Villarreal, così come il Valencia, si era fatto sotto per Raul, ma il Napoli era stato più convincente, con un rinnovo importante e la prospettiva di un nuovo ciclo che cominciava con Carlo Ancelotti. Stavolta, invece, la voglia di tornare a casa è più forte. Entro domani, riportano in Spagna, potrebbe quindi anche chiudersi la parabola azzurra di Albiol, con le visite di rito ed il pagamento della clausola prevista.

