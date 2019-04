Allenamento Napoli con minitorneo: vince la squadra di Albiol e Vrakas

Seduta di allenamento mattutina per nel Centro Tecnico di Castel Volturno per il Napoli che prepara la partita contro il Frosinone per il 'lunch match' della 34ma giornata. La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio con ausilio di ostacoli bassi.



Successivamente lavoro finalizzato al pressing e seduta tattica. Chiusura con mini torneo a 4 squadre a campo ridotto vinto dai calciatori in casacca bianca: Ospina, Hysaj, Albiol, Allan, Verdi, Callejon e Vrakas, centrocampista della Primavera. Terapie per Chiriches che nella prossima settimana verrà operato per la stabilizzazione della spalla. Il dilemma per domenica riguarderà ancora una volta Lorenzo Insigne, sostituito contro l'Arsenal e in panchina nella gara persa contro l'Atalanta lunedì sera.

