Ancelotti a France Football: «CR7? Un errore andare alla Juve»

Cristiano Ronaldo «è un grande professionista» e il suo arrivo in Italia «è un segnale eccellente per l'immagine della Serie A». Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti parla anche del campione portoghese in una lunga intervista a France Football, aggiungendo, con una battuta, che «l'unica colpa di Ronaldo è di essere andato alla Juve». E poi: il Napoli «è forte e sta cambiando» e il Psg, domani avversario dei partenopei in Champions, «può vincere» il massimo torneo continentale per club. Ancelotti ricorda che il campionato italiano «per molto tempo è stato la casa di tutte le stelle, Maradona, Platini, Zico, Zidane, Ronaldo, Shevchenko, Kakà, Ibra, un grandissimo campionato per oltre 10 anni. L'arrivo di CR7 ripristinerà il suo blasone». Quanto al suo Napoli, Ancelotti dice che «sta cambiando. Non abbiamo un Maradona, ma abbiamo costruito una squadra di alto livello inserendo alcuni giovani. È da alcuni anni che il Napoli gioca bene, la qualità c'è -chiarisce il tecnico. Non c'è uno stile Ancelotti, costruisco il mio gioco in relazione alle caratteristiche dei miei giocatori. Alcuni colleghi iniziano con un'idea di gioco e provano a fare in modo che i calciatori entrino in quelle idee. Io invece studio i giocatori che ho e provo ad adattare il mio stile a loro». Sul Psg, che fu guidato da Ancelotti nell'ormai lontano 2011, il tecnico del Napoli dice «mi piace vedere i progressi del club, è bello: parliamo di uno dei migliori d'Europa. Il PSG può vincere la Champions League, questo è sicuro». Infine un giudizio lapidario e lusinghiero su Marco Verratti: «È uno dei migliori centrocampisti del mondo».

