«Ancelotti il prossimo anno allenerà l'Inter Miami di Beckham»

Clamorosa indiscrezione dall'Inghilterra. Il Sun lancia un rumors di mercato su Ancelotti, che sarebbe stato contattato da Beckham per allenare l'Inter Miami in MLS, dalla stagione 2020-2021.



«L'esperto allenatore del Napoli ha allenato Beckham al Milan e al PSG e sarebbe pronto a ritrovarlo negli Stati Uniti per la terza volta. I due hanno un rapporto stretto. Beckham vuole un allenatore di esperienza e ha pensato ad Ancelotti», scrive il tabloid inglese.





