Ancelotti in vista della Coppa Italia «Razzismo non solo nostro problema Allan? Non ho paura di perderlo»

di Roberto Ventre

«Quello che è successo a Milano non è stato un momento di goliardia. Il razzismo in Italia è un problema culturale e non riguarda solo l'Italia, Ribadisco quella che è la nostra posizione e cioè lo stop momentaneo delle partite: c'è un protocollo e va rispettato, La Figc so che la sta anche modificando per renderlo più semplice e indicare a chi spetta interrompere le partite», ha detto Ancelotti alla vigilia della partita di coppa Italia contro il Sassuolo.



«Una manifestazione corta, in questo senso quella più semplice dove poter arrivare fin in fondo ma anche dove rischi di uscire se commetti quale errore».



Capitolo Allan, il brasiliano finito nel mercato del Psg. «Non esiste questa possibilità. Faremo un solo movimento e cioè quello di un giocatore che daremo in prestito per evitare di avere una rosa troppo ampia. Tra questi potrebbe esserci Rog. Domani non gioca perchè ha avuto un permesso, come Ospina, ed è arrivato due giorni dopo gli altri. Per questo non comincerà la partita dall'inizio».



Parla poi di Koulibaly. «Sta bene fisicamente e mentalmente, giocherà contro il Sassuolo. Siamo in attesa del ricorso della prossima settimana». Le scelte per il Sassuolo. «Indisponibili Hamsik, Albiol, Mertens e Verdi per squalifica. Insigne giocherà: sono convinto che comincerà bene il nuovo anno». Gli obiettivi. «Coppa Italia ed Europa League sono nostro obiettivi, siamo alla pari degli altri e dipenderà solo da noi. In campionato invece non dipende solo da noi».

