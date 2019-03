Ancelotti vs Emery, che sfida per i re delle coppe europee

di Pino Taormina

La grandezza del sovrano illuminato è racchiusa nella carezza amorevole riservata ai nemici. «Con l’Arsenal sarà una sfida difficile ma molto affascinante». Eccolo Carlo Ancelotti che prepara l’assalto del calcio italiano al football di Sua Maestà. E che ritrova sulla sua via Unai Emery, l’altro re di coppa, sia pure l’Europa League. L’ultima volta che i due si sono incontrati, per Carletto non è stata una grande serata. Non solo per la sconfitta, ma perché 24 ore si ritrovò licenziato. Era il 27 settembre del 2017 e tutto avvenne dopo Psg-Bayern Monaco. Emery c’entra, certo, ma fino a un certo punto: perché l’avventura dell’Ancelotti bavarese era in ogni caso agli sgoccioli. E infatti finì malissimo. Non è andata meglio al povero Emery sotto la Tour Eiffel: al Psg serviva un navigato gestore di uno spogliatoio difficile, zeppo di ego smisurati e il basco non sapeva neppure chi era il rigorista tra Neymar e Cavani. Alla fine della scorsa stagione non gli restò che andarsene dopo aver rimediato la rimonta delle rimonte in casa del Barcellona (4-0 all’andata al Parco dei Principi; 6-1 al Camp Nou).



CHE SFIDA

Sarà pure la prima volta che Ancelotti gioca un quarto di finale di Europa League, ma può mai essere in soggezione uno come lui che ha trionfato ovunque? Ma no, pure se c’è quel tale Emery che è lo specialista di questa competizione grande e piccina che è riuscito nell’impresa di far rinominare Siviglia Cup (l’ha conquistata per ben tre volte in quattro anni: come il grande Trapattoni). Da più di 35 anni Carlo Ancelotti pascola i giardini delle grandi finali, Coppa dei Campioni o Champions. Lui calcola anche quella del 1984, l’indimenticabile Roma-Liverpool che seguì da infortunato. Poi col Milan due da giocatore (vinte) e tre da allenatore (due vinte, una persa). La terza Champions l’ha vinta con il Real, nel 2014: la mitica Decima. Nello stesso anno in cui il Siviglia di Emery conquistava l’Europa League. I due si sono incrociati sette volte in carriera: Carlo ha vinto cinque volte (una per 7-3), perdendo per l’appunto l’ultima in Champions. Quella a Parigi.





