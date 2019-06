Atletico Madrid, assalto a Insigne: apertura di Raiola dopo il vertice

di Pino Taormina

Mica solo Hysay. Andrea Berta, il responsabile tecnico dell'Atletico Madrid, non vuole portare al Wanda Metropolitano il terzino albanese: perché prepara l'affondo con il Napoli per Lorenzo Insigne. I colchoneros ne hanno già parlato con Mino Raiola che ha spiegato che, al di là delle parole, Insigne non è incedibile. Ma servono molto più dei 55 milioni di euro messi sul piatto fino ad adesso. Il punto è che il capitano azzurro ha aperto alla trattativa: gli piace la Liga e l'esperienza spagnola, con Simeone, non gli dispiacerebbe affatto. De Laurentiis non vuole fare sconti: ma sa che Ancelotti non va pazzo per il talento di Frattamaggiore e che quindi non farebbe drammi in caso di sua partenza. E poiché questo è un mercato in cui Ancelotti deve essere accontentato, se dovesse davvero l'Atletico spingersi a offrire 80 milioni per Insigne, il Napoli comincerà davvero a pensare all'ipotesi di una separazione. Stando alle versioni spagnole, al giocatore è stato prospettato un ingaggio per 5 anni da 6,5 milioni a stagione.



FRENESIA JAMES

La trattativa di Mendes per il Real è talmente a buon punto che davvero sarebbe una sorpresa se non dovesse essere raggiunto un accordo per il prestito del colombiano. James Rodriguez ha dato la sua parola ad Ancelotti, che lo vuole a tutti i costi per il Napoli che andrà all'assalto dello scudetto il prossimo anno. Perché di questo stiamo parlando: Carlo disegna un Napoli che dovrà puntare, senza mezzi termini, alla vittoria del campionato. E se De Laurentiis dà l'ok per un investimento di questo tipo, con ingaggio da 7 milioni (sia pure fiscalmente agevolato) è perché si fida ciecamente del tecnico emiliano. James è affare fatto, dunque. Anche se difficilmente ci sarà un annuncio a breve. Ma attenzione, perché nei sogni di Ancelotti c'è sempre il messicano Lozano. Ma il Psv continua ad avere una valutazione altissima.





