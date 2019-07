Atletico, Simeone apre a James: «Ma non so cosa può accadere»

«Con il mercato non si sa mai, possono partire calciatori, arrivarne altri, niente è ancora deciso». Diego Simeone è enigmatico e su James Rodriguez sceglie di seguire la linea della sua società. Non si sbilancia l'allenatore argentino incalzato dai media presenti alla International Championship Cup dopo la vittoria ma solo ai rigori contro il Guadalajara.



«Non si sa mai cosa accadrà con alcuni calciatori ed alcuni agenti. Speriamo di continuare a lavorare bene e avere come obiettivo quello che accadrà nella prossima stagione. La società sta lavorando secondo le linee stabilite» ha detto Simeone alla stampa. Sempre più possibile l'approdo del calciatore colombiano ai Colchoneros nelle prossime ore, con il Napoli che sembra ormai defilato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA