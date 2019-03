ATTACCO STELLARE PER L'EUROLEAGUE

di Francesco De Luca

Il ritorno di Mertens al gol è una delle liete notizie che Ancelotti attendeva. Nelle ultime settimane aveva visto rifiorire il belga, che peraltro prima di segnare la quarta rete aveva offerto gli assist a Younes e Callejon. Dries ha chiuso il felice pomeriggio per le 4 punte, tutte a segno. Milik non perde una battuta e, come gli attaccanti di razza, segna al primo pallone buono: ha fatto così a Salisburgo, si è ripetuto contro l'Udinese. E c'è fuori Insigne, che si è fermato durante il riscaldamento della partita di Europa League in Austria. Il Napoli avrà un attacco in grande spolvero per la prima sfida dei quarti sul campo dell'Arsenal: l'11 aprile sarà importante far gol a Cech, portiere del Chelsea ai tempi di Ancelotti, per la differenza reti, e Carlo potrà avere i suoi migliori uomini al massimo perché conta di recuperare Lorenzo in anticipo rispetto alle tre settimane indicate dallo staff medico dopo l'infortunio muscolare. Stimolato nel modo giusto, il capitano può fare la differenza.



ZIELINSKI

Era il primo cambio per Sarri, soprattutto in alternativa ad Hamsik. All'inizio ha faticato con Ancelotti, però da tre mesi è una preziosa risorsa, quel tuttocampista invidiato a De Laurentiis dai più prestigiosi club della Premier. E non è un caso che il presidente e il direttore sportivo Giuntoli abbiano avviato i colloqui per rinnovare il contratto, elevando la clausola rescissoria. Piotr, simbolo di Napolonia con Milik, è arrivato a 5 reti, un po' in meno di quante ne aveva realizzate nelle prime due stagioni in azzurro. Può giocare dovunque, però il meglio lo dà quando parte a sinistra, spingendo sulla fascia e dando un concreto aiuto all'attacco.





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO