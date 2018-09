Chiriches, confermata la rottura del crociato: si punta su Luperto

di Delia Paciello

Nessuna buona notizia per Chiriches: dopo i controlli il professor Mariani ha confermato la rottura del crociato e verrà operato stesso in giornata a Villa Stuart. Non sarà contento Ancelotti, che aveva certamente già messo in conto di poter puntare sul rumeno nelle sue rotazioni: un tour de force attende il Napoli al rientro dalle nazionali, con sette partite in trenta giorni dove ci sarà spazio per tutti, come aveva già fatto intendere l’allenatore.



Ora però in difesa la coperta potrebbe risultare corta: sulle fasce si aspetta ancora il rientro di Ghoulam dopo il doppio infortunio. Nell’attesa del suo ritorno si era fatto notare il giovane Luperto che non ha tradito la fiducia del mister quando chiamato in causa in prima squadra. E adesso potrebbe addirittura essere chiamato agli straordinari: al centro del reparto arretrato manca un difensore. Sicuramente re Carlo non dimenticherà Maksimovic, pagato ben 26 milioni qualche anno fa dal Torino e quasi mai utilizzato da Sarri: il serbo è tornato dal prestito in Russia ed è pronto a far valere le sue qualità. Ma potrebbe essere necessario il quarto centrale, ed ecco che il Napoli può lanciare il jolly: ancora una volta il 22enne di Lecce potrebbe ricoprire il ruolo. Non è un segreto infatti la sua versatilità nella parte arretrata del campo: dalla fascia sinistra al centro il giovane Sebastiano sa far valere le sue doti tecniche.



E così il Napoli ha deciso di non arruolare alcuno svincolato questa volta: è già in casa il sostituto sul quale fare affidamento. Dopo gli anni in prestito e una stagione niente male all’Empoli, ora Luperto avrà la sua chance per guadagnare in maniera definitiva la fiducia di Ancelotti. Già a Dimaro infatti sapeva di restare in azzurro e sperava di avere la possibilità di dimostrare: ecco che il momento è vicino, e il club ha già deciso di blindarlo fino al 2023. Impegnato al momento con la nazionale under 21, è pronto a tornare a Napoli e vestirsi di responsabilità: in città ha già tanti amici e anche a loro aveva promesso che presto avrebbero potuto apprezzarlo anche in prima squadra. Promessa per ora mantenuta.







