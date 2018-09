Champions, Ancelotti rilancia Milik e in difesa tornano Albiol e Ospina

di Roberto Ventre

Inviato a Belgrado



Il Napoli è a Belgrado in ritiro in hotel. In tardo pomeriggio la rifinitura degli azzurri al Marakana in vista dell'esordio di domani sera in Chamoions League contro la Stella Rossa. Ancelotti rilancia dal primo minuto Ospina in porta, Albiol in difesa e Milik in attacco. C'è ancora qualche dubbio legato al centrocampo visto che Allan, Hamsik e Diawara hanno giocato tutta la partita contro la Fiorentina sabato scorso al San Paolo.



Il nuovo tecnico cambia di volta in volta e non sono da escludere sorprese anche per la sfida di domani sera, la prima del girone di ferro che comprende anche Liverpool e Psg. Ha viaggiato con il gruppo anche il portiere Meret che però è ancora indisponibile

