Napoli all'assalto dell'Arsenal: adesso del sogno facciamo realtà

di Marco Ciriello

Come hanno pensato subito dopo la partita di Londra i disincantati, non c'è speranza, solo ansia. E invece quando si tratta di pallone c'è sempre speranza, perché le partite hanno diverse varianti, e poi due gol si possono segnare, se poi se ne segnano tre allora c'è da camparci per diverse stagioni. Insomma, la verità è che i confini della ragione tracciati su una carta dicono una cosa, ma su un campo di pallone si piegano davanti al dato che la palla rotola, e spesso entra in porta. Certo servirebbe un Napoli punk-aggressivo pronto a battere e ribattere, un San Paolo senza dubbi che si fa unico sostantivo (Alleluia-iaha) e poi un gioco visto tipo con Liverpool e Paris Saint Germain che manifesta l'istanza di non farsi soffocare dall'Arsenal, come è successo a Londra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO