Napoli all'attacco con quattro punte, l'idea di Ancelotti per fare l'impresa

di Francesco De Luca

Troppo modesto il Chievo per un giudizio attendibile. Tre gol sono tuttavia un buon segnale sotto l'aspetto scaramantico visto che tanti ne occorrono giovedì per eliminare l'Arsenal (ma senza subirne, come è accaduto anche ieri al Bentegodi). Napoli con 4 punte (oltre a Zielinski e Fabian), prove di 3-4-3 in vista della sfida europea che vale la semifinale di coppa e un consistente pezzo della stagione. Serve una partita di coraggio - quello vero - al San Paolo e un assetto a trazione anteriore potrebbe favorire...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO