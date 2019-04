Chievo-Napoli, i tifosi azzurri: «Squadra spenta e demoralizzata»

di Oscar De Simone

Il Napoli torna in campo contro il Chievo dopo la brutta batosta di Giovedì, ma senza il grande supporto dei tifosi. In strada si percepisce la delusione di chi pensava di poter vincere a Londra e voltare pagina rispetto al campionato. La sconfitta però ha inciso negativamente sulla tifoseria che crede che la squadra si sia persa.



«Abbiamo mollato il campionato» commentano in strada, «e forse anche l’Europa League. Contro il Chievo ci aspettiamo di tutto perché i ragazzi non sono più concentrati e hanno perso fiducia nei propri mezzi. Da qualche partita a questa parte sembrano spenti e demoralizzati. Ci spiace solo che Ancelotti non riesca a recuperare questa situazione che adesso è sotto gli occhi di tutti. Speriamo di non fare brutte figure a Verona e soprattutto, di ribaltare il risultato in casa Giovedì contro l’Arsenal».

