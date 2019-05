Come cambierebbe il Napoli se dovesse arrivare Ilicic

Il possibile sbarco a Napoli di Josip Ilicic (gli azzurri avrebbero già strappato il sì da parte del giocatore) vorrebbe dire anche un cambio di strategia dal punto di vista tattico per Ancelotti. Lo sloveno, infatti, è il classico trequartista che agisce alle spalle di una o due punte (cosa che fa stabilmente all'Atalanta). Ciò significa che l'idea dell'allenatore azzurro potrebbe essere quella di cambiare qualcosa dell'assetto della prossima stagione.



Ilicic sarebbe l'ideale sia in un 4-3-1-2 ma anche in un 4-3-2-1 con Milik unico terminale offensivo e Mertens o Insigne con lo sloveno alle spalle della punta centrale.

