di Gennaro Arpaia

Non era presente ieri in piazza Madonna della Pace per la presentazione ufficiale del suo Napoli, ma Aurelio De Laurentiis è tornato protagonista dai microfoni di Radio Kiss Kiss per fare il punto su un ritiro che sta ormai per concludersi. «Sono stati venti giorni molto positivi, ormai qui a Dimaro siamo come in famiglia da otto anni. Ci piace incontrare queste facce amiche, pronte ad affrontare ogni difficoltà. Veramente una bella organizzazione. Sarà un Napoli straordinario», ha esordito il presidente azzurro.



Ma oltre il ritiro, è sempre calciomercato. «Per Arias stiamo valutando la situazione. Siamo in fieri, è tutto da vedere. Stiamo pensando anche a Darmian in prestito, in questo momento lavoriamo su diversi profili. Potrebbe esserci anche Henrichs del Bayer», ha confermato De Laurentiis. Non solo questione terzino, però. «Ochoa è un portiere che mi intriga. Gabriel, invece, potrebbe essere intuizione di Giuntoli. Può essere una opzione in più da mettere sul tavolo», ha continuato.



Poi uno sguardo al prossimo calendario della Coppa Italia. «Questa è l'ultima grande affermazione dell'incapacità professionale della Lega, di chi pensa queste stupidaggini», ha protestato ADL. Se giochiamo l'ultima partita dell'anno il 29, C’è chi il 30 partirà anche per il Sudamerica. I giocatori hanno diritto di andare dove vogliono. Come è possibile giocare subito al rientro dal Capodanno? Ma come si fa? E come fanno gli altri? Mi viene voglia di non farmi più rappresentare dalla Lega ma dall'ECA. Forse bisognerebbe fare una rifondazione, la Lega ha sempre fatto schifo negli ultimi 20 anni ma siamo ancora molto incoscienti ed immaturi».



Infine una chiosa: «Tonelli alla Sampdoria? Vero!».

