Elmas, che paura in Nazionale: «Ma con la Samp voglio giocare»

La notizia del ricovero in ospedale ha spaventato il Napoli. Ma il sorriso è tornato poche ore più tardi, quando con un messaggio Elmas ha rassicurato lo staff medico azzurro: «Nulla di rotto, solo tanta paura». Già, a Riga dove è con la Macedonia, il centrocampista classe 99 ha rimediato una botta alla caviglia, durante l'allenamento del mattino, che ha spinto i sanitari della nazionale a trasportarlo in una struttura ospedaliera della capitale della Lettonia per i primi accertamenti. La diagnosi è rassicurante: Elmas rientrerà domattina a Napoli, come da programma. Ma oggi sarà in tribuna per la gara di qualificazione tra la Lettonia e la Macedonia.





