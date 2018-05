Futuro Jorginho, l'agente chiarisce: «Incontrerò il Napoli a fine mese»

Nel corso di Radio Crc è intervenuto l'agente di Jorginho, Joao Santos: «È andata così, pazienza, complimenti comunque ai ragazzi che hanno fatto benissimo. Se il Napoli decide di tenerlo va bene, altrimenti valuteremo. Incontro col Napoli? Sono ad Istanbul, verso il 30 incontrerò Giuntoli per capire la situazione di Jorginho. Non so se al Napoli sono già arrivate offerte, valuteremo eventualmente se sono offerte buone per Jorginho, altrimenti andremo avanti, ha due anni di contratto».

