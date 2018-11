Genoa-Napoli è Piatek-Milik: il derby tra i bomber dell'ex

di Roberto Ventre

Milik e Piatek, il duello tutto polacco al Ferraris, la sfida tra i due compagni di nazionale che il ct Brzeczek ha convocato per l'amichevole di giovedì prossimo della Polonia contro la Repubblica Ceca e la sfida di Nations League del 20 novembre contro il Portogallo di Mario Rui.



Il centravanti del Napoli contro quello che piace al Napoli. Arek è stato fortemente voluto da De Laurentiis che fece un investimento importante a giugno 2016 per acquistarlo dall'Ajax (30 milioni) e gli ha rinnovato piena fiducia dopo i due gravi infortuni (rottura del legamento crociato) accusati a distanza di un anno. Favorito nella sfida di domani sera al Ferraris su Mertens, anche se il belga si è ripreso dall'infortunio alla spalla accusato contro il Psg e ieri ha svolto per intero il lavoro con il gruppo a Castelvolturno. Per Piatek il club azzurro si è già mosso con un'offerta da 25 milioni, il Genoa non intende cederlo a gennaio e lo valuta più o meno il doppio. Ma il discorso resta comunque in piedi per giugno anche se ci sarà da vincere una folta concorrenza dei club italiani, a cominciare dalla Juventus, e di quelli europei di primissima fascia come Barcellona e Bayern Monaco. E non è da escludere che la trattativa possa riaprirsi già a gennaio se magari il Genoa si trovasse in una posizione tranquilla di classifica. Nell'affare potrebbe rientrare il tedesco Younes, che il Napoli ha acquistato dall'Ajax, e che ha recuperato in pieno dall'operazione al tendine d'Achille e dopo la sosta di campionato tornerà a completa disposizione di Ancelotti. Piatek è un uomo mercato che si è posto all'attenzione con una partenza super in campionato: ha segnato consecutivamente nelle prime sette giornate arrivando a quota 9, dopo le 4 reti realizzate nel match di coppa Italia vinta dal Genoa 4-0 sul Lecce.



