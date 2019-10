Hamsik: «Torno per l'Atalanta Il Napoli può vincere lo scudetto»

È tornato a parlare Marek Hamsik, nelle parole dell'ex capitano azzurro riportate da Sportmediaset anche tanto Napoli. «In Cina va bene, tra poco finisce il campionato, è già passato un anno e mi sono abituato a quella realtà. Non so se farei comodo al Napoli ora, ma è stata una mia decisione quella di andare via. Certo, dispiace, ma il Napoli resta nel mio cuore».



«Tornerò per vedere i ragazzi contro l’Atalanta», ha continuato lo slovacco. «Questo Napoli può vincere lo scudetto e andare lontano in Champions, può fare qualsiasi cosa. Tornare azzurro? Ho firmato per tre stagioni in Cina, credo che rimarrò lì».

